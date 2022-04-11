كورونا في المملكة.. صفر وفيات للمرة الثالثة خلال أسبوع واستقرار الحالات الحرجة وارتفاع طفيف في الإصابات

سجلت الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا (صفراً) للمرة الثالثة خلال أسبوع، فيما شهدت الإصابات الجديدة ارتفاعاً طفيفاً وبقيت حالات التعافي عند مستوى مستقر، ولم يُسجل أي انخفاض في الحالات الحرجة للمرة الأولى منذ فترة.
وبقي إجمالي الوفيات الناتجة عن مرض كوفيد 19 في المملكة عند مستوى 9058 حالة وفاة، وذلك لعدم تسجيل حالات وفاة جديدة اليوم (الإثنين)، بعدما تكرر ذلك يومي الثلاثاء والسبت الماضيين.
واستقر إجمالي الحالات الحرجة عند 75 حالة، حيث لم تغادر أي حالة العناية المركزة خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبقى الحالات الحرجة عند مستوياتها المنخفضة التي بدأت في تسجيلها منذ مطلع فبراير الماضي.
وشهدت الحالات الجديدة ارتفاعاً ملحوظاً، لتسجل 130 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، بارتفاع قدره 34 حالة عن يوم أمس. وفق “أخبار 24”.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 280 حالة تعافٍ جديدة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 737482 من أصل 751943 إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في المملكة.