إدراج 253 موقعاً أثرياً وتاريخياً في عسير وحائل ضمن السجل الوطني للآثار

سجلت هيئة التراث 253 موقعاً أثرياً وتاريخياً جديداً ضمن السجل الوطني للآثار، وذلك في إطار جهودها لاكتشاف المواقع الأثرية والتاريخية في المملكة وتوثيقها وتسجيلها وصونها.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة، الدكتور جاسر الحربش، أن المواقع الأثرية التي اعتمد تسجيلها تشمل (141) موقعاً في منطقة عسير، و(112) موقعاً في منطقة حائل، تتمثل في منشآت ووحدات معمارية ذات أنماط مختلفة، وكم كبير من النقوش، والرسوم، والوسوم الصخرية القديمة التي يعود تاريخها إلى فترة عصور ما قبل التاريخ، وبعض النقوش والكتابات الإسلامية .
وأكد الحربش أن الهيئة تمضي بخطواتٍ متسارعة نحو توثيق المواقع التاريخية والأثرية في مختلف مناطق المملكة، وتسجيلها في السجل الوطني للآثار، وأرشفتها ورقمنتها، ومن ثم احتواؤها في سجل رقمي حديث يخدم التراث الحضاري للمملكة. وفق “أخبار 24”.
وحث المواطنين والمهتمين إلى الإبلاغ عن المواقع الأثرية المكتشفة عبر منصة “بلاغ” وحساب الهيئة الرسمي في تويتر وفروع الهيئة على مستوى مناطق المملكة.