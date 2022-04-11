قال الرائي الفلكي، عبدالله الخضيري، إن شهر رمضان لهذا العام سيكون 30 يوماً، وإن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون الاثنين 2 مايو.
وذكر الخضيري لـ”أخبار 24″ أن سبب اختيار حوطة سدير لرؤية الهلال هو تميز موقع المرصد، وارتفاع المكان عن سطح البحر بمسافة 950 مترا مربعا، مشيرًا إلى أن أرضها صلبة غير قابلة للاستثارة، ولا تتأثر بتلوث الهواء والإضاءات.
وأضاف أنه بحسب المعطيات الفلكية والحسابية لدخول شهر شوال فإن عيد الفطر المبارك سيكون يوم الاثنين 2 مايو، والوقوف في عرفة لحج هذا العام 2022 سيوافق يوم الجمعة.