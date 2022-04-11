“أمانة منطقة المدينة المنورة” تدعو ملاك الأراضي الفضاء للمسارعة في إصدار تراخيص التسوير عبر منصة “بلدي” قبل يوليو

دعت أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم (الاثنين)، ملاك الأراضي الفضاء للمسارعة في إصدار ترخيص التسوير عبر منصة “بلدي” وذلك قبل موعد بدء المرحلة الثانية من الحملة المقرر لها مطلع يوليو المقبل.
وحددت أمانة المنطقة المحاور المستهدفة للمرحلة الأولى من الحملة على الطرق الرئيسية ذات الكثافة المرورية العالية داخل المدينة، والتي يبلغ عددها 11 طريقا، منها طريق أبي ذر الغفاري، وطريق أبي بكر الصديق، وطريق المطار، وطريق العباس بن عبادة، وطريق الهجرة، وطريق السلام، وطريق خالد بن الوليد، وطريق الملك فهد، وطريق الملك عبدالعزيز، وطريق الملك عبدالله، وطريق أمير المؤمنين عثمان بن عفان. وفق “أخبار 24”.
وتهدف هذه الحملة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في وقت سابق، إلى ضبط الأراضي الفضاء الواقعة في الشوارع التجارية وتوحيد مظهرها مع المباني المحيطة، والحد من تراكم المخلفات داخلها وحمايتها من التعديات، فضلاً عن معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري على الطرقات و الشوارع ورفع جودة الحياة.