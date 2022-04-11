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جديد المحليات > وزير الشؤون الإسلامية يوجه بدراسة توزيع القوى العاملة بفروع الوزارة ومعالجة الترهل بها
11/04/2022   11:02 م

وزير الشؤون الإسلامية يوجه بدراسة توزيع القوى العاملة بفروع الوزارة ومعالجة الترهل بها

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عقد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، اليوم الاثنين، اجتماعاً افتراضيا بمُديري عموم فروع الوزارة، ناقش فيه عددا من الموضوعات.

ووجه آل الشيخ خلال الاجتماع بعقد لجان متخصصة بفروع الوزارة لدراسة توزيع القوى العاملة بالفروع والمكاتب التابعة لها ومعالجة الترهل في الفروع وفق الاحتياجات.

وشدد على أهمية تفعيل التقنية في خدمات الوزارة وأعمالها، ومتابعة المساجد وتفعيل الجولات الرقابية على المساجد للوقوف على المرافق الخدمية بها، ومتابعة احتياجاتها وانضباط منسوبيها. وفق “أخبار 24”.

وناقش الاجتماع تفعيل الهوية الموحدة للفروع ومشاريع الصيانة والتشغيل ومعالجة أوضاع المباني المستأجرة، وتنفيذ الأعمال والخُطط المُعتمدة، بما يحقّق رسالة الوزارة.

وزير الشؤون الإسلامية يوجه بدراسة توزيع القوى العاملة بفروع الوزارة ومعالجة الترهل بها

جديد المحليات
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