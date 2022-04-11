استعرضت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة استعداداتها لاستقبال مليون حاج خلال موسم الحج 1443هـ.
وأوضحت أن الذراع التنفيذي للهيئة الملكية، والمتمثل في شركة كدانة للتنمية والتطوير، يستعد لتهيئة المشاعر المقدسة عبر عدد من نقاط الدعم، منها زيادة المساحة المخصصة للحاج الواحد، ورفع نسبة المرافق لعدد الحجاج، وتقليص زمن التنقل بين المشاعر، وتنفيذ الخدمات اللوجستية والمنطقة الاقتصادية الملحقة من المسجد الحرام، بالإضافة إلى إتاحة استخدام المشاعر طوال العام، وأخيرًا زيادة المساحات الخضراء عن طريق مبادرات تشجير المشاعر المقدسة ومشروع حديقة عرفات. وفق “أخبار 24”.
وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت خلال الأيام القليلة الماضية، زيادة أعداد الحجيج لمليون حاج من داخل المملكة وخارجها، كما حددت الضوابط الخاصة باستقبال الحجاج.