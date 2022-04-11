“سكني” يُطلق تصميماً هندسياً بكود “وادي حنيفة” لمستفيديه بالرياض

أعلن برنامج “سكني” عن إضافة تصميم هندسي نموذجي جديد لمستفيديه في مدينة الرياض بما يتوافق مع كود البناء المعتمد لوادي حنيفة، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً بنخبة من المطورين العقاريين ومكاتب التصميم الهندسية.
وأوضح البرنامج أنه سيتم إضافة عدد من التصاميم الهندسية لكود البناء المعتمد من الهيئة الملكية لمدينة الرياض وإتاحتها عبر موقع وتطبيق “سكني” بالكود المُعتمد ضمن خدمة التصاميم النموذجية لمستفيدي خيار البناء الذاتي لتمكين الأسر المستفيدة من “سكني” من تملك وحداتهم السكنية وفق رغباتهم وتطلعاتهم ضمن الأحياء والمخططات السكنية المعتمدة والتي يتم تحديدها من قِبل الهيئة.
ويتيح موقع وتطبيق “سكني” خدمة التصاميم الهندسية النموذجية التي تقدم العديد من التصاميم التنفيذية المتنوعة بجودة عالية وأسعار تنافسية مقدمة من مكاتب هندسية وطنية، لتوفير التصاميم المميزة التي توفّر الجودة وأساليب البناء الحديثة، وتسهم في تقليل تكاليف البناء، واختصار الوقت والجهد، وتحسين النمط العمراني. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن برنامج “سكني” أعلن عن استفادة أكثر من 225 ألف أسرة سعودية خلال العام الماضي 2021، منها ما يزيد على 186 ألف أسرة سكنت منازلها، ويستهدف “سكني” استفادة 180 ألف أسرة خلال 2022 من الخيارات والحلول التمويلية والسكنية المتنوعة، منها 130 ألف أسرة تسكن منازلها.