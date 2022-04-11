“الشورى” يوافق على مشروع نظام السياحة وتعديل مادة من نظام جرائم التزوير

وافق مجلس الشورى خلال جلسته اليوم (الإثنين) على مشروع نظام السياحة، المعاد إلى المجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظامه، كما وافق على مشروع نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وصدرت موافقة المجلس على مشروع تعديل المادة (23) من النظام الجزائي لجرائم التزوير؛ لتكون بالنص الآتي: “كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت علاقتها بارتكاب مديرها أو أحد منسوبيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام لمصلحتها أو باسمها، تعاقب بغرامة لا تزيد عن 10 ملايين ريال، وبالحرمان من التعاقد من سنتين إلى 5 سنوات مع أي جهة عامة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة نص عليها هذا النظام في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة”. وفق “أخبار 24”.
وكان الشورى قد عقد اليوم جلسته العادية الحادية والثلاثين للسنة الثانية من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ.
#فيديو_الشورى | جلسة #مجلس_الشورى العادية الحادية والثلاثون للسنة الثانية من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي برئاسة معالي رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.#جلسات_الشورى pic.twitter.com/Z0gLy6TR8O
— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) April 11, 2022