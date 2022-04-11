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جديد المحليات > حملة “فُرجت “تتواصل للسنة الرابعة في مساعدة المستفيدين للقضايا المالية غير الجنائية للإفراج عنهم
11/04/2022   11:02 م

حملة “فُرجت “تتواصل للسنة الرابعة في مساعدة المستفيدين للقضايا المالية غير الجنائية للإفراج عنهم

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تواصل خدمة “فرجت” التي أطلقتها وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للسجون ووزارة العدل بالتعاون مع منصة “أبشر أفراد” حملتها للسنة الرابعة في مساعدة المستفيدين في قضايا مالية غير جنائية للإفراج عنهم.

ويمكن لفاعلي الخير من المواطنين والمقيمين التبرع ومساندة المستفيدين والاطلاع على بيانات محددة لهم تتضمن بيانات السداد والمبالغ المطالبين بها لتيسير الإفراج عنهم وتسديد ديونهم، وذلك من خلال منصات سليمة وآمنة للتبرع والوصول للفئة المستحقة بسهولة، ويذكر أن خدمة “فُرجت” لا يوجد لها تطبيق. وفق “أخبار 24”.

وأوضحت خدمة “فُرجت” خطوات التحقق من فواتير الخدمة عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر أفراد” وعبر بوابة ناجز ومنصة إحسان.

حملة "فُرجت "تتواصل للسنة الرابعة في مساعدة المستفيدين للقضايا المالية غير الجنائية للإفراج عنهم

حملة “فُرجت “تتواصل للسنة الرابعة في مساعدة المستفيدين للقضايا المالية غير الجنائية للإفراج عنهم

جديد المحليات
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