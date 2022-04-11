“سابك” تحقق 48 مليار ريال أرباحاً في 2021 وتوزع 12 ملياراً على المساهمين

اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة “سابك”، توزيعات أرباح نقدية بقيمة 6.75 مليار ريال للنصف الثاني من عام 2021م بقيمة 2.25 ريال للسهم الواحد، وهو ما يمثل 22.5٪ من قيمة السهم الاسمية.
وكان مجلس الإدارة قد وافق مسبقا على توزيعات أرباح نقدية مماثلة بقيمة 5.25 مليار ريال للنصف الأول من عام 2021م بقيمة 1.75 ريال للسهم الواحد، وهو ما يمثل 17.5% من قيمة السهم الاسمية.
وبذلك يبلغ إجمالي الأرباح الموزعة عن عام 2021م 12 مليار ريال، بمعدل 4 ريالات للسهم، بما يمثل 40٪ من القيمة الاسمية للسهم.
وأعلنت الشركة أن أحقية الحصول على أرباح النصف الثاني ستكون للمساهمين الذين يمتلكون الأسهم في تاريخ الاستحقاق -أي تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية- والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق؛ على أن تُوزع الأرباح في 25 أبريل 2022م.
بدوره أشار رئيس مجلس إدارة “سابك”، المهندس خالد بن هاشم الدباغ، إلى أن “سابك” واجهت تحديين عالميين في عام 2021م، وهما جائحة كورونا وتهديد تغير المناخ، مشيرا إلى أن استمرار تداعيات جائحة كورونا أدى إلى تذبذب السوق واختلال سلسلة الإمدادات، مؤكداً أن الشركة نجحت في الصمود أمام تلك التحديات بل وتحقيق أداء جدير بالتقدير والإعجاب.وفق “أخبار 24”.
من جانبه، صرح نائب رئيس مجلس إدارة “سابك” – الرئيس التنفيذي، يوسف بن عبد الله البنيان، أن الشركة حققت خلال 2021 أرباحًا قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بلغت 48.3 مليار ريال، بارتفاعٍ قدره 139٪ عن العام السابق، وهو رابع أعلى معدل زيادة في تاريخ “سابك”.