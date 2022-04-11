بدء توطين مهن التخصصات الصحية والأجهزة الطبية ورفع الحد الأدنى لأجور أطباء الأسنان والصيادلة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء تطبيق قراري توطين مهن التخصصات الصحية بنسبة 60%، ومهن قطاع الأجهزة الطبية بنسبة 30% للمهن الهندسية والفنية للأجهزة الطبية، و40% لمهن المبيعات والتعريف بالأجهزة والمستلزمات الطبية، في جميع أنحاء المملكة، وذلك بعد انتهاء فترة السماح المحددة للقرارين.
وكانت الوزارة قد أصدرت القرارين في وقت سابق؛ بهدف توفير المزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة لأبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل بهدف خلق مزيد من الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية.
ويشمل توطين مهن التخصصات الصحية: وظائف المختبرات الطبية، والأشعة، والعلاج الطبيعي، والتغذية العلاجية في جميع المنشآت الطبية العاملة في المملكة، مع تحديد الحد الأدنى للاحتساب في نسب التوطين بـ7000 ريال للأخصائي، و5000 ريال للفني؛ إذ سيكون التوطين بنسبة 60% من إجمالي عدد العاملين في التخصصات الصحية المستهدفة، ليوفر القرار أكثر من 5,600 وظيفة للمواطنين والمواطنات.
وتضمن قرار توطين مهن قطاع «الأجهزة الطبية» توطين مهن المبيعات والدعاية والتعريف بالأجهزة والمستلزمات الطبية على مرحلتين، الأولى بنسبة 40%، والثانية بنسبة 80%، وكذلك توطين المهن الهندسية والفنية للأجهزة الطبية على مرحلتين، الأولى بنسبة 30%، والثانية بنسبة 50%.
وذكرت الوزارة أن توطين القطاع سيوفر أكثر من 3000 فرصة وظيفية للمواطنين والمواطنات، حيث بلغ الحد الأدنى للأجور 7000 ريال لحاملي شهادة البكالوريوس، و5000 ريال للفني.
وستقدم منظومة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حزمة من المحفزات والدعم المتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين تشمل: دعم الأجور بنسبة تصل إلى 50%، وتدريب الباحثين عن عمل، وبدل المواصلات من وإلى العمل، وبدل الانتقال من مدينة إلى أخرى، وبدل رعاية الأطفال لزيادة مشاركة الأمهات، وبدل العمل عن بُعد لتشجيع أنماط العمل الجديدة.وفق “أخبار 24”.
من جانب آخر، يدخل اليوم قرار تطبيق الحد الأدنى للاحتساب في نسب التوطين في القطاع الخاص برفع رواتب أطباء الأسنان والصيادلة السعوديين، إلى 7 آلاف ريال كحد أدنى، حيز التنفيذ؛ وذلك وفقًا لقرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الصادر في 12 أكتوبر 2021، الذي يقضي بالموافقة على تعديل وتحديث دليلي التوطين لمهنتي طب الأسنان والصيدلة.
الدليل الإجرائي لقرار توطين قطاع الأجهزة الطبية
الدليل الإجرائي لتوطين مهن التخصصات الصحية
الدليل الإجرائي الخاص لتوطين مهن طب الأسنان