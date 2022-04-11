تفويج مليوني معتمر.. السديس يعلن نجاح خطة العشر الأوائل لشهر رمضان المبارك

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، نجاح خطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال العشر الأوائل من شهر رمضان المبارك.
وأكد أن ما شهده الحرمان الشريفان من تميُّز على كافة الخدمات الميدانية والإدارية يُعَد نتاج الدعم السخي من القيادة لكل ما من شأنه تيسير أداء النسك والعبادات فيهما، مشيرًا إلى أن الحرمين الشريفين شهدا نقلة نوعية في مستوى الخدمات البشرية والتقنية مما كان له الأثر الكبير في تحقيق أعلى نسبة رضا للقاصدين عن المنظومة الخدمية بالحرمين الشريفين.
ومن جانبه، أوضح وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود، المهندس أسامة الحجيلي، أنه منذ بداية شهر رمضان المبارك حتى اليوم العاشر منه، تم تفويج ما يقارب مليونَيْ معتمر بالمسجد الحرام، وذلك وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية. وفق “أخبار 24”.