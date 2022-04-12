لمنع التمييز والمحسوبية.. “الصحة” تصدر تعميماً بشأن سياسة التعامل مع القرابة في العمل

أصدرت وزارة الصحة، ممثلة في برنامج الإفصاح وتعارض المصالح، تعميماً حول سياسة التعامل مع القرابة خلال العمل بالوزارة والجهات التابعة لها، اشتمل على الغرض من السياسة ونطاق تطبيقها، والتعاريف الخاصة بها.
وفي التفاصيل التي اطّلع عليها “أخبار 24″، فإن الوزارة حددت الضوابط تجاه توظيف وعمل الأقارب، بغض النظر عن الحالة أو المنصب أو القسم؛ وذلك للحفاظ على بيئة العمل التي تخلو من التمييز والمحسوبية ولمنع حدوث أي تعارض مصالح محتمل في بيئة العمل، وكذلك منع تأثير المصالح الخاصة للموظفين في عدالة إجراءات العمل والخدمات المقدمة للمستفيدين، ومعالجة حالات تعارض المصالح الناتجة عنها، والتعامل معها بكفاءة وفاعلية.
وحظرت السياسة الجديدة على مسؤول التوظيف أو عضو لجنة التوظيف المشاركة في عملية التوظيف في حال تقدم على وظيفة في الوزارة أو الجهات التابعة لها، قريب له، ويحال أخذ قرار التوظيف إلى المسؤول الأول للموارد البشرية أو من ينوبه في الوزارة أو الجهات التابعة لها لاتخاذ قرار التوظيف.
وأوضحت أن العُرف الإداري يوجب أن لا يتبع الموظف إداريًا من له صلة قرابة به، لما قد ينشأ عن ذلك تعارض في المصالح في عدد من المواقف، مثل تقييم الأداء، وخارج الدوام، والإجازات، وانتظام الدوام، والإشراف على المعاملات المالية.