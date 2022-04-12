الحجرف: القيادة العسكرية الموحدة ركيزة أمن واستقرار وحماية لدول مجلس التعاون

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف، أن القيادة العسكرية الموحدة ركيزة أمن واستقرار ودرع لحماية وصون مقدرات ومنجزات دول المجلس ومصدر عز وفخر لأبناء دول المجلس.
واطلع الحجرف خلال زيارته لمقر القيادة العسكرية الموحدة، اليوم الاثنين، على الواجبات والمهام التي تقوم بها القيادة العسكرية الموحدة والوحدات التابعة لها، والخطوات التي تمت لتفعيل هذه الواجبات والمهام.
وأكد الأمين العام أن هذه القيادة من أكبر الإنجازات العسكرية الخليجية المشتركة، والتي أنشأها قادة دول المجلس إيماناً منهم بروابط التلاحم بين الأعضاء، وأن ما يقوم به قادة وضباط وأفراد القيادة، مبعث فخر واعتزاز. وفق “أخبار 24”.