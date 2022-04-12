وزير الصناعة يُطلق استراتيجية منصة الصناعة المتقدمة السعودية

أطلق وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريّف، استراتيجية منصة الصناعة المتقدمة السعودية، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
وأكد الخريف أن المنصة ستكون رئيسة للنهوض بالقطاع الصناعي المحلي، بالعمل المشترك مع الشبكة العالمية لمنصات الصناعة المتقدمة لأجل أفضل الممارسات الصناعية وأكثرها تقدماً.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي الدكتور إبراهيم المعجل، أن المنصة تتبنى استراتيجيتها للصناعة المتقدمة، وتعزز الروابط بين المستثمرين ومقدمي التقنيات الحديثة عالمياً، وتمكن اعتماد التقنيات المتطورة محلياً.
وتعمل المنصة في 3 مسارات: الوصول للمواهب وتطويرها وتقوده جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو التحول الرقمي (مجموعة العبيكان)، ونقل التقنية لتطوير المصانع المحلية (سابك).
وفق “أخبار 24”.