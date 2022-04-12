“الغذاء والدواء” توضح حقيقة تسبُّب مكعبات مرقة الدجاج في الإصابة بالسرطان

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، حقيقة ما تم تداوله خلال الفترة الماضية بأن مكعبات مرقة الدجاج سبب في الإصابة بالسرطان.
وأوضحت الهيئة أن مكعبات مرقة الدجاج ليست سوى ملح “جلوتامات الصوديوم”، وتعتبر أحد المضافات الغذائية المسموح بها وفق اللوائح الفنية السعودية، مؤكدة أنه لم يثبت بالأدلة العلمية علاقتها بالسرطان. وفق “أخبار 24”.
ونصحت بالتقليل من تناول تلك المكعبات واستخدامها، وذلك لاحتوائها على كميات كبيرة من الملح.
مكعبات مرقة الدجاج ليست سوا ملح “جلوتامات الصاوديوم” وبعض المكونات المسموح بها في اللوائح السعودية ولا صحة لارتباطها بالسرطان.#الغذاء_والدواء pic.twitter.com/ysj83PwGCX
— هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) April 11, 2022