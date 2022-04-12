بعد معاناتها فقدان البصر 14 عامًا.. أمير تبوك يتكفل بعلاج فتاة وتوظيفها على نفقته الخاصة

تكفل أمير منطقة تبوك بعلاج فتاة عانت من فقد البصر لمدة 14 عاماً ووجه بتوفير وظيفة لها على نفقته الخاصة.
وفي التفاصيل قالت سلوى العطوي لـ”أخبار 24″ إنه كان لديها إبصار جزئي في إحدى عينيها والأخرى صناعية بسبب أمراض وراثية.
وأضافت أن العين المبصرة كانت تعاني من أمراض وراثية تسببت لها بالإبصار ببقايا العصب، وأجريت لها عمليات لتتمكن من استرجاعها وبعد مدة فقدتها مرة أخرى.
وبينت سلوى أنها كانت تعمل في إحدى الشركات في القطاع الخاص وكانت تتغيب بسبب هجمات المرض المتكررة الأمر الذي تسبب بعدم تجديد عقدها.
وقدمت سلوى شكرها لأمير منطقة تبوك على توجيهه بعلاجها على نفقته الخاصة وتوفير وظيفة لها، بعدما علم بقصتها.