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جديد المحليات > القصبي يروي كيف تفاعل ولي العهد مع مقترح لتطوير عملية المسافنة في موانئ المملكة
12/04/2022   8:45 ص

القصبي يروي كيف تفاعل ولي العهد مع مقترح لتطوير عملية المسافنة في موانئ المملكة

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روى وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، موقفًا جمعه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كان سببًا رئيسياً في تطوير عملية المسافنة “الترانزيت” في موانئ المملكة.

وقال القصبي، خلال لقائه في برنامج “وعد” على قناة mbc، إنه اقترح على ولي العهد تطوير “المسافنة”، التي كانت تعاني قصورًا واضحًا من وجهة نظره.

وأضاف أن ولي العهد أبدى تفاعلًا مع اقتراحه، ووجه على الفور باجتماع الجهات ذات الصلة بملف المسافنة، وطلب من القصبي الاجتماع مع هذه الجهات وإبلاغه بمخرجات هذا اللقاء بعد 3 أيام.

وتابع القصبي بأن ولي العهد سأل عن أثر تطوير هذه العملية، وطلب منه التحدث فورًا لرئيس هيئة الخبراء وإبلاغه بأن يضع هذه المسألة على المسار السريع من أجل إخراج الأداة النظامية من مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن هذا التطوير انعكس بشكل واضح على زيادة المسافنة في المملكة بنسبة 40% خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك حسب إفادة وزير النقل. وفق “أخبار 24”.

القصبي يروي كيف تفاعل ولي العهد مع مقترح لتطوير عملية المسافنة في موانئ المملكة

جديد المحليات
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