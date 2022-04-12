بالفيديو.. هل يُشترط نظام إلكتروني محدد عند إصدار الفواتير الإلكترونية؟ “الزكاة والضريبة” توضح

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إذا ما كان هناك نظام محدد لإصدار الفواتير الإلكترونية، أم خيارات متعددة للأنظمة يمكن استخدامها.
وبينت أنها لم تحدد أي شكل أو نظام لإصدار الفاتورة الإلكترونية، ويمكن استخدام أي نظام موجود بالسوق بشرط أن يكون متوافقاً مع متطلبات الهيئة.
ومثلت الهيئة بأنظمة الكاشير العادية الموجودة في المتاجر والمطاعم والسوبر ماركت، وأنظمة الموارد المؤسسية، والأنظمة السحابية لإصدار الفواتير عن طريق الإنترنت، والتطبيقات على الهواتف الذكية. وفق “أخبار 24”.
ووفرت الهيئة قائمة غير ملزمة تحتوي على العديد من مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية يمكن الرجوع إليها عبر الموقع لاختيار ما يناسب منشأتك.
#بالمختصر
هل يُشترط نظام إلكتروني محدد عند إصدار الفواتير الإلكترونية، أم هناك خيارات متعددة للأنظمة التي يمكن استخدامها؟ pic.twitter.com/HtWAprNXyQ
— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) April 11, 2022