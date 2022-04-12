توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم (الثلاثاء)، تكوّن سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم، والرياض والشرقية.
كما توقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات الباحة، وعسير، وجازان، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية مع انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وحائل.
وأبان أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-45 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائجًا على الجزء الشمالي. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي تكون شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-34 كم/ ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.