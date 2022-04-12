يبدأ حجز أولى مشاريعها غدًا.. طرح 5 آلاف فيلا سكنية جديدة في مدينة الرياض

أعلنت “الوطنية للإسكان NHC”، اليوم (الثلاثاء)، عن طرح 5 آلاف فيلا سكنية جديدة تتوزع على مستوى مدينة الرياض، وذلك ضمن خطة تعزيز المعروض العقاري التي تستهدفها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبر برنامج “سكني” خلال العام الجاري 2022.
وتقع هذه الوحدات في شمال العاصمة ومشروع “الأصالة” في جنوبها، وتأتي في إطار تمكين الأسر السعودية من التملّك السكني عبر توفير خيارات وحلول سكنية متنوعة ذات جودة وسعر مناسب، تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان.
وأوضحت “الوطنية للإسكان NHC” أن الوحدات السكنية ستطرح على مراحل خلال شهر أبريل الجاري، إذ يبدأ طرح أولى المشاريع غدًا (الأربعاء)، وسيتاح الحجز عبر تطبيق وموقع “سكني” وكذلك عبر مركز سكني الشامل، ثم تتوالى المشاريع الأخرى مع اكتمال الحجز لكل مشروع.
وتشمل المشاريع التي سيتم طرحها 2000 وحدة سكنية متنوعة النماذج والتصاميم شمال الرياض، مشاريع “النرجس فيو 2″ و”نساج تاون النرجس” و”سرايا الجوان”، إضافة إلى نحو 3 آلاف وحدة في مشروع الأصالة بمرحلته الثالثة جنوب غرب العاصمة الرياض. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن برنامج “سكني” أعلن عن استهدافه خدمة 180 ألف أسرة خلال 2022، منها 130 ألف أسرة تسكن منازلها، وتوفير أكثر من 100 ألف قرض عقاري مدعوم، كما يُتيح موقع وتطبيق “سكني” أكثر من 149 ألف وحدة سكنية في 115 مشروعًا تحت الإنشاء، بالإضافة إلى 180 ألف أرض سكنية في 223 مخططًا في مدن ومحافظات المملكة.