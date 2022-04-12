سيطرة هلالية في التشكيلة المثالية للجولة الثانية بدوري أبطال آسيا 2022

أعلن الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال آسيا، عن التشكيلة المثالية للجولة الثانية من دور المجموعات بالنسخة الجارية من البطولة 2022، والتي انتهت منافساتها مساء أمس الإثنين.
وشهدت الجولة الثانية خسارة فريق التعاون أمام نظيره باختاكور الأوزبكي، بهدف دون رد. وفاز الهلال على نظيره الريان القطري، بثلاثية نظيفة، ونجح الفيصلي في تحقيق فوز تاريخي على نظيره السد القطري، بهدفين مقابل هدف. فيما حقق الشباب فوزًا كبيرًا على نظيره الجزيرة الإماراتي، بثلاثة أهداف دون رد.
وجاءت التشكيلة المثالية للجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، على النحو التالي:
حراسة المرمى: عبدالله المعيوف (الهلال).
الدفاع: فروخ سايفييف (باختاكور طشقند) – إياغو سانتوس (الشباب) – عظموف (باختاكور طشقند)، ضرغام إسماعيل (القوة الجوية).
الوسط: ماركو ستانوييفيتش – محمد كنو (الهلال) – كايو (الشارقة) – بيرنارد دوارتي (الشارقة).
الهجوم: عبدالله الحمدان (الهلال) – كارلوس جونيور (الشباب).
وفق “أخبار 24”.