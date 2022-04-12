بالفيديو.. متحدث “هيئة النقل”: 10 آلاف شهرياً متوسط دخل العاملين في نشاط توجيه المركبات

كشف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل، صالح الزويد، أن نحو 40 ألفا ممن يعملون في نشاط توجيه المركبات يعدونه وظيفة دائمة بالنسبة لهم، حيث يعمل في القطاع أكثر من 800 ألف مواطن ومواطنة.
وأوضح، خلال حديثه لقناة الإخبارية اليوم (الثلاثاء)، أن متوسط الدخل الشهري لبعض العاملين في النشاط يبلغ 10 آلاف ريال شهرياً.
وأشار الزويد إلى أن السعوديات العاملات في تطبيقات نقل الركاب وصلن إلى 10 آلاف عاملة.
وكانت الهيئة قد أقرت تمديد فترة السماح للسيارات التي تعمل في نشاط توجيه المركبات من موديلات 2017 – 2016 بالعمل حتى نهاية العام 2022م.
فيديو | متحدث هيئة النقل صالح الزويد : 10 آلاف ريال متوسط دخل بعض العاملين في تطبيقات النقل .. وأكثر من 10 آلاف سيدة يعملن في قطاع توجيه المركبات#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/YnZpqfHVbA
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 12, 2022
وفق “أخبار 24”.