نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بالفيديو.. متحدث “هيئة النقل”: 10 آلاف شهرياً متوسط دخل العاملين في نشاط توجيه المركبات
12/04/2022   6:24 م

بالفيديو.. متحدث “هيئة النقل”: 10 آلاف شهرياً متوسط دخل العاملين في نشاط توجيه المركبات

+ = -
755

كشف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل، صالح الزويد، أن نحو 40 ألفا ممن يعملون في نشاط توجيه المركبات يعدونه وظيفة دائمة بالنسبة لهم، حيث يعمل في القطاع أكثر من 800 ألف مواطن ومواطنة.

وأوضح، خلال حديثه لقناة الإخبارية اليوم (الثلاثاء)، أن متوسط الدخل الشهري لبعض العاملين في النشاط يبلغ 10 آلاف ريال شهرياً.

وأشار الزويد إلى أن السعوديات العاملات في تطبيقات نقل الركاب وصلن إلى 10 آلاف عاملة.

وكانت الهيئة قد أقرت تمديد فترة السماح للسيارات التي تعمل في نشاط توجيه المركبات من موديلات 2017 – 2016 بالعمل حتى نهاية العام 2022م.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. متحدث “هيئة النقل”: 10 آلاف شهرياً متوسط دخل العاملين في نشاط توجيه المركبات

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885206491.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.