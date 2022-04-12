دراسة لإنشاء مصنع للقهوة في جازان بقيمة 65 مليون ريال

أنهت غرفة جازان الدراسة الاقتصادية لإنشاء مصنع لإنتاج القهوة في المنطقة بقيمة استثمارية تقدر بـ 65.7 مليون ريال.
وأوضح رئيس غرفة جازان أحمد أبو هادي، أن معدل إنفاق السعوديين على القهوة بلغ أكثر من مليار ريال سنويا، بواقع يتجاوز 80 ألف طن، مما صنف المملكة من أكثر الدول في العالم استهلاكاً للبن وتقدر الكميات المستوردة سنويا للأسواق بنحو 73 ألف طن.
وأبان أن الطاقة الإنتاجية للمشروع تبلغ سنوياً 1788 طنًا، وقدرت مؤشرات ربحية المشروع بعائد على الاستثمار يقدر بنسبة 538%، فيما يبلغ معدل العائد الداخلي على الاستثمار 33.6%، وفترة الاسترداد 3 أعوام. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن حجم استثمار السيدات في مجال القهوة بلغ نحو 15% من إجمالي السوق، ومن المتوقع نموه إلى 32% خلال سنوات قليلة، مما يوفر أيضاً الكثير من الفرص الوظيفية للشباب، ويتوقع خبراء متخصصون أنه بحلول عام 2025 سيصل الإنفاق على القهوة خارج المنزل إلى نحو 70%، بمعدل نمو سنوي مركب يتراوح بين 18% و32 %.