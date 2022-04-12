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جديد المحليات > شاهد.. ستارة الكعبة المشرفة تزين مقر الأمم المتحدة في نيويورك
12/04/2022   6:23 م

شاهد.. ستارة الكعبة المشرفة تزين مقر الأمم المتحدة في نيويورك

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تزين ستارة الكعبة المشرفة حائط الصالة الإندونيسية بمقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية.

ونشرت الأمم المتحدة اليوم (الثلاثاء) عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل، صورة لستارة الكعبة المشرفة على الجدار، لافتة إلى أن المملكة قدمت الستارة كهدية للمنظمة الأممية عام 1983، وكانت تغطي الجزء الشرقي من الكعبة المشرفة.

وأوضحت أن الستارة كانت معلقة على باب الكعبة المقدسة في مكة المكرمة، ويبلغ قياسها 3.20 متر * 6.20 متر، مشيرة إلى أنها مصنوعة يدوياً بواسطة حرفيين سعوديين محترفين في ورشة عمل خاصة في مدينة مكة المكرمة.

ستارة الكعبة المشرفة تزين مقر الامم المتحدة

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. ستارة الكعبة المشرفة تزين مقر الأمم المتحدة في نيويورك

جديد المحليات
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