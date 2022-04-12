سهم الراجحي يسجل أعلى سعر منذ الإدراج و”سالك” تستحوذ على 12.5% من “نادك”

سجل سهم “مصرف الراجحي” المدرج ضمن قطاع البنوك في السوق السعودي، جلسة اليوم (الثلاثاء)، أعلى سعر منذ الإدراج في السوق، عند 172 ريالا.
ويتداول السهم خلال جلسة اليوم على ارتفاع بنسبة 3 %، وسط تداولات بلغت نحو 3.6 مليون سهم، حتى الآن.
على جانب آخر، تلقت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) خطابًا من الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) بخصوص إتمام شركة سالك صفقة خاصة لشراء أسهم في شركة نادك تمثل نحو 12.46%. وفق “أخبار 24”.
وقالت “نادك” في بيان لها على “تداول”، إن الصفقة تمثل نحو 12.46% من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها 101.64 مليون سهم، وتعد الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) أحد المساهمين الرئيسيين الذي يملك أكثر من (5%) من رأس مال شركة نادك.