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جديد المحليات > بعد انحسار كورونا.. أمريكا تصنف المملكة وجهة منخفضة المخاطر للسفر
12/04/2022   6:23 م

بعد انحسار كورونا.. أمريكا تصنف المملكة وجهة منخفضة المخاطر للسفر

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صنف المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية، يوم أمس (الإثنين)، المملكة وجهة منخفضة المخاطر للسفر إليها.

وجاء هذا التصنيف بناءً على تقييمات السفر الخاصة بـجائحة كورونا والتي تشير إلى انحسار الفيروس في المملكة، ووفقا لـ”رويترز” فقد كان المركز يصنف المملكة في المستوى الرابع الذي يشمل الدول التي يوصي بتجنب السفر إليها بسبب كورونا.

وعدل المركز تصنيف المملكة ليصبح في المستوى الأول، الذي يشير إلى الدول منخفضة المخاطر للسفر إليها، كما صنف المركز دولا أخرى في المستوى ذاته، ومنها بنغلاديش والفلبين. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في مارس الماضي رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، ومنها إلغاء التباعد الاجتماعي، وإلغاء اشتراط استخراج فحص (PCR) للقادمين من خارج البلاد، وذلك بعدما حققت مكتسبات في مكافحة جائحة كورونا، وارتفاع نسب التحصين والمناعة ضد الفيروس في المجتمع.

بعد انحسار كورونا.. أمريكا تصنف المملكة وجهة منخفضة المخاطر للسفر

جديد المحليات
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