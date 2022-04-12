كورونا في المملكة.. استقرار الإصابات والتعافي والحالات الحرجة

شهدت الحالة الوبائية لفيروس كورونا في المملكة استقراراً خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ سجلت الإصابات الجديدة وحالات التعافي والحالات الحرجة استقراراً مقارنةً بيوم أمس فيما ارتفعت الوفيات بشكل طفيف.
وطبقاً لبيانات وزارة الصحة فقد تم تسجيل 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بارتفاع قدره 5 حالات عن يوم أمس، لكنها بقيت عند مستوياتها المنخفضة المسجلة منذ بدايات مارس الماضي.
وبقيت الحالات الحرجة عند مستوى مستقر، إذ لم تغادر أية حالة العناية المركزة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبقى إجماليها عند مستوى 75 حالة، لتبقى الحالات الحرجة عند مستوياتها المنخفضة التي بدأت في تسجيلها منذ مطلع فبراير الماضي.
وعلى مستوى حالات الشفاء من كوفيد 19 فقد تم تسجيل تعافي 266 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 737748 من أصل 752078 إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في المملكة. وفق “أخبار 24”.
وارتفعت الوفيات بشكل طفيف، إذ أظهرت البيانات تسجيل حالتين جديدتين، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9060 حالة وفاة، لتبقى أعداد الوفيات عند مستوياتها المنخفضة منذ مطلع أكتوبر 2021.