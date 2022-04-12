هل كان يستحق “تاليسكا” بطاقة حمراء في مباراة النصر والاتحاد؟

حسمت دائرة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم الجدل حول الحالة التحكيمية التي شهدت طرد محترف فريق النصر، البرازيلي تاليسكا، في مباراة الاتحاد بالجولة الـ20 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقالت دائرة الحكام في الاتحاد السعودي: “طرد لاعب النصر البرازيلي تاليسكا أمام الاتحاد في الجولة الـ 20 من الدوري قرار غير صحيح.. كان يستحق البطاقة الصفراء فقط”.
وأوضحت دائرة الحكام عبر فيديو نشره حساب اتحاد الكرة عبر “يوتيوب”: “ضربة جزاء لاعب الاتحاد عبدالرزاق حمدالله، أمام النصر في الجولة الـ 20 من الدوري قرار غير صحيح.. كان يجب استمرار اللعب”.
وأضافت دائرة الحكام: “لاعب الاتحاد فهد المولد، كان يستحق البطاقة الحمراء بعد احتكاكه مع حارس النصر وليد عبدالله، في الوجه بحركة مقصودة تهدد سلامة المنافس”. وفق “أخبار 24”.
وحقق فريق الاتحاد فوزا كبيرة على نظيره النصر، بثلاثية دون رد، في قمة مباريات الجولة العشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
كما أشارت دائرة الحكام: “ضربة جزاء محترف فريق ضمك، فيتور، أمام الشباب في الجولة الـ 20 من الدوري قرار غير صحيح”.