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رياضة > بالفيديو.. وليد الفراج يكشف عن تطورات كبيرة في بطولة دوري المحترفين
12/04/2022   6:27 م

بالفيديو.. وليد الفراج يكشف عن تطورات كبيرة في بطولة دوري المحترفين

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كشف الإعلامي الرياضي، وليد الفراج، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، سيعقد اجتماعا خلال الأسبوع المقبل، لدراسة مقترحات بشأن عدد الأندية بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وعدد الأجانب فيه.

وقال “الفراج” خلال ظهوره في برنامجه “أكشن مع وليد”: “هناك دراسة بشأن زيادة عدد الأندية في الموسم بعد المقبل (2023-2024)، من 16 إلى 18 وقد يزيد إلى 20 فريقا”.

وأوضح “الفراج”: وفي ملف آخر، عدد اللاعبين الأجانب في دوري المحترفين الآن 7 لاعبين، ولكن من المتوقع أيضًا زيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى 8 لاعبين في الدوري الذي سيبنطلق في أغسطس 2023. وفق “أخبار 24”.

وأشار وليد الفراج، أن أندية الدرجة الأولى، من المتوقع أن يرتفع عدد الأجانب فيها إلى 6 أو 7 لاعبين بدلا من عددهم الحالي وهو 5 لاعبين، خلال دوري الموسم بعد المقبل (2023-2024).

بالفيديو.. وليد الفراج يكشف عن تطورات كبيرة في بطولة دوري المحترفين

رياضة
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