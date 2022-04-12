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جديد المحليات > “النيابة”: السجن 7 سنوات وغرامة 5 ملايين لمن يستولي على مال الغير بممارسات احتيالية وكاذبة
13/04/2022   1:38 ص

“النيابة”: السجن 7 سنوات وغرامة 5 ملايين لمن يستولي على مال الغير بممارسات احتيالية وكاذبة

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حذرت النيابة العامة من الاستيلاء على مال الغير بأي ممارسات احتيالية، مؤكدة أن ذلك يُعد من الجرائم الكبيرة الموجِبة للتوقيف وعقوبته السجن والغرامة.

وأوضحت أن جريمة الاحتيال المالي تتحقق بالاستيلاء على مال الغير بأي ممارسات احتيالية وكاذبة من شأنها إحداث انطباع بتحقيق ربح وهمي أو مكاسب مزعومة على خلاف الحقيقية، مصحوبة بأعمال خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحتها.

وأضافت أن كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً أو أكثر ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال بما فيها الكذب أو الخداع أو الإيهام، يُعاقَب بالسجن مدة تصل إلى 7 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال.وفق “أخبار 24”.

“النيابة”: السجن 7 سنوات وغرامة 5 ملايين لمن يستولي على مال الغير بممارسات احتيالية وكاذبة

جديد المحليات
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