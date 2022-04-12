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جديد المحليات > مستشفى الملك خالد يكشف فوائد العلاج بالترفيه التي يوفرها للأطفال المنومين
13/04/2022   1:39 ص

مستشفى الملك خالد يكشف فوائد العلاج بالترفيه التي يوفرها للأطفال المنومين

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أكد مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، أن تجربة العلاج بالترفيه التي يوفرها للأطفال المنومين تلبي احتياجاتهم النفسية والصحية، خاصة وأن التواجد في المستشفى مرهق بالنسبة لهم وأسرهم.

وأوضح أن جلسات العلاج بالترفيه تساعد في تخفيف مشاعر القلق والتوتر المصاحبة للتنويم، وخصوصا أثناء التحضير للعمليات الجراحية.

وأضاف أن مزايا العلاج بالترفيه تتمثل في وجود بيئة ودية تحاكي بيئة المنزل، ويساعد في التخلص من المشاعر السلبية التي تصاحب الطفل عند دخوله المستشفى وتشجع مشاركة الوالدين في العلاج الترفيه. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن العلاج بالترفيه يسهل التواصل بين الأطفال المنومين، لأن اللعب وسيلة ممتازة للتواصل وتطوير العلاقات الاجتماعية، ويخفف من نوبات البكاء والغضب التي يعاني منها بعض الأطفال.

مستشفى الملك خالد يكشف فوائد العلاج بالترفيه التي يوفرها للأطفال المنومين

مستشفى الملك خالد يكشف فوائد العلاج بالترفيه التي يوفرها للأطفال المنومين

جديد المحليات
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