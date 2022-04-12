“الترفيه” تطلق أول مسار من برنامج “زمالة الترفيه”

أطلقت الهيئة العامة للترفيه اليوم، أول مسار من المسارات الثلاثة لبرنامج “زمالة الترفيه”، أحد برامج مبادرة صناع السعادة، لإثراء التجربة الترفيهية في المملكة، عبر تفعيل ورش العمل الخاصة بتلك المسارات.
ويُعد “زمالة الترفيه” أول برنامج تدريبي مكثّف يختص بالمجالات الترفيهية في المملكة، حيث يمزج بين التعليم النظري والتطبيق العملي، بالتعاون مع أبرز القادة في قطاع الترفيه محليًا وعالميًا، من جامعات وشركات عالمية رائدة.
ويهدف البرنامج إلى تحقيق ثلاثة مرتكزات رئيسة، تتمثل في: تطوير الكوادر البشرية الوطنية في مجالات الترفيه، ونقل المعارف والخبرات العالمية المتخصصة في الترفيه إلى المملكة.
وتغطي مسارات البرنامج الثلاثة احتياج قطاع الترفيه في المملكة، وهي: مسار الفعاليات الترفيهية، مسار الوجهات الترفيهية، مسار الترفيه الإلكتروني، وينال المتدربون في هذه المسارات شهادات وتراخيص معترف بها عالميًا.
ويختص مسار الفعاليات الترفيهية، الذي أطلق اليوم، بتنظيم المهرجانات والحفلات الموسيقية والعروض المسرحية وتنفيذها، من خلال ترسيخ المعرفة اللازمة لدى المتدربين، لتصميم وإدارة فعاليات لجميع الفئات المستهدفة. وفق “أخبار 24”.
ويهتم مسار الوجهات الترفيهية، الذي يختص بجميع المناطق والمساحات الدائمة التي تضم الفعاليات، مثل “بوليفارد رياض سيتي”، و”ونتروندرلاند”، بإدارة وتشغيل المواقع الترفيهية، من مراكز وحدائق وملاهٍ وغيرها، عبر تعليم المتدربين الطرق الفعالة لإدارة الجموع.
ويُعنى مسار الترفيه الإلكتروني بالفعاليات الخاصة بالألعاب الإلكترونية وتشغيلها، من تصميم للمسابقات والبطولات والمعارض الخاصة.