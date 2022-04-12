خلال توقيعه مذكرة تفاهم مع الهيئة.. الحجرف يؤكد أهمية تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف أهمية تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني، كونه يمثل أحد أهم الركائز الأساسية لحماية وسلامة البيانات والمعلومات.
وخلال توقيعه اليوم مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالمملكة، أشاد الحجرف بالحراك الكبير في مجال الأمن السيبراني في المملكة وحصولها على مراكز دولية متقدمة بهذا الشأن.
ونوه الأمين العام بحرص الأمانة العامة لمجلس التعاون على عقد شراكات مع الجهات الخليجية والدولية، بهدف الاستفادة من الخبرات المختلفة، لتكثيف الجهود في مجال الأمن السيبراني وبناء أنظمة تكنولوجية قوية، وحماية المعلومات ووضع خطط كفيلة بتجنب الحوادث الأمنية السيبرانية. وفق “أخبار 24”.