“الاستثمار” تُحذّر من التجاوب مع المكالمات أو الرسائل الاحتيالية التي تحمل اسمها أو صفتها

حذّرت وزارة الاستثمار، اليوم (الثلاثاء)، من التجاوب مع المكالمات أو الرسائل النصية التي تستخدم صفتها أو اسمها، وذلك حرصًا على سرية بيانات ومعلومات المواطنين والمقيمين والمستثمرين.
وأكدت الوزارة أنها ومنسوبيها ليس من شأنهم جمع معلومات شخصية من المواطنين والمقيمين في المملكة، مشيرة إلى أن منسوبيها لا يتعاملون مع أفراد بشكل مباشر، ولكن تقتصر تعاملاتهم مع الكيانات الاعتبارية التجارية.
وأضافت أن الخدمات التي تقدمها للشركات الأجنبية والمحلية لا تتم إلا من خلال مركز علاقات المستثمرين، مهيبة بالمواطنين والمقيمين اتخاذ الحيطة والحذر وعدم التجاوب مع المحاولات الاحتيالية. وفق “أخبار 24”.
ودعت للإبلاغ عن أي مكالمات أو رسائل نصية احتيالية باسم وزارة الاستثمار عبر أيٍّ من وسائل التواصل المختلفة.