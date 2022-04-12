“التأمينات الاجتماعية” توضح كيفية الاطلاع على استقطاعات المعاش عبر خدمة البيانات المالية

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كيفية اطلاع عملاء أنظمة التقاعد على كافة البيانات البنكية وتفاصيل الاستقطاعات عبر خدمة البيانات المالية.
وأكدت أن خدمة البيانات المالية تعرض جميع البيانات المالية للمستفيد من المعاش، وتتضمن البيانات البنكية والشخص القائم بالصرف عنه في حال وجوده، بالإضافة إلى كشف الحساب الشهري.
وأضافت أنه في حال وجود استقطاع، توفر الخدمات بيانات مختلفة، تشمل قائمة منفصلة بكل الاستقطاعات التي تؤثر على قيمة المعاش، وتاريخ انتهاء الاستقطاع وسببه، والجهة الطالبة للاستقطاع، وقيمة الاستقطاع الإجمالي، والأقساط الشهرية للاستقطاع. وفق “أخبار 24”.