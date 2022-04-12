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جديد المحليات > خادم الحرمين يوافق على تزويد الحرمين الشريفين بنسخ جديدة من المصحف الشريف
13/04/2022   1:37 ص

خادم الحرمين يوافق على تزويد الحرمين الشريفين بنسخ جديدة من المصحف الشريف

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صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تزويد المسجد الحرام، والمسجد النبوي، بنسخ جديدة من المصحف الشريف.

ورفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على عنايتهما ورعايتهما لكل ما يخدم القرآن الكريم، ويسهم في نشر علومه، ومن ذلك هذه الموافقة الكريمة بتزويد الحرمين الشريفين بنسخ من المصحف الشريف.

وأكد أن خادم الحرمين جعل الاهتمام بالحرمين الشريفين في صدر اهتماماته ومقدمة أولوياته، مشيرًا إلى صور الرعاية والعناية التي يحظى بها الحرمان الشريفان. وفق “أخبار 24”.

خادم الحرمين يوافق على تزويد الحرمين الشريفين بنسخ جديدة من المصحف الشريف

جديد المحليات
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