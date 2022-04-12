فريق طبي بمستشفى الملك سلمان بحائل ينقذ 3 مرضى من بتر أقدامهم

أنقذ فريق طبي متخصص بمستشفى الملك سلمان التخصصي في حائل 3 مرضى مصابين بالسكري من بتر أقدامهم بعد إصابتهم باعتلال في الشرايين الطرفية السفلية.
وأوضح تجمع حائل الصحي أن الحالة الأولى لمريض في العقد السابع من العمر وكان يعاني من جروح تقرحية مزمنة في القدم مع انسداد في شريان الحوض الحرقفي الخارجي، ما تسبب له بنقص التروية الدموية للقدم.
وأشار إلى أنه أجريت للمريض عملية قسطرة بتقنية الأشعة التداخلية وأعيد فتح الشريان وتوسعته وتركيب دعامة طبية وإعادة مجرى الدم للقدم، ما أسهم في سرعة التئام الجروح في القدم. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن الحالتين الثانية والثالثة لمريضين في العقد السادس من العمر، وكانا يعانيان من عدم القدرة على المشي لمسافات قصيرة بسبب انسداد شريان الفخذ والشرايين أسفل مفصل الركبة، مبيناً أنه أُجريت لهما عملية قسطرة قلبية بتقنية الأشعة التداخلية.