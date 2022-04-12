لخريجي البكالوريوس.. تعرّف على برنامج “أمين” للتدريب في العلوم الجمركية وشروط التسجيل والمزايا

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن “أمين” برنامج تدريبي يستهدف الخريجين من أبناء وبنات الوطن من حملة البكالوريوس في جميع التخصصات.
وأشارت إلى أن البرنامج يركّز على بناء وتنمية القدرات المعرفية والتطبيقية في أساسيات العلوم الجمركية، وتعزيز معرفتهم بالعمل الجمركي.
واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلا على درجة البكالوريوس بمعدل لا يقل عن: 2.5 من 4 أو 3.5 من 5، وألا يكون على رأس العمل في أي وظيفة، أو لديه ارتباط ببرامج دراسية، وألا يتجاوز عمره 25 عامًا ميلاديًا، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ويُفضل الإلمام باللغة الإنجليزية، واجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات التي تقدمها الهيئة، واجتياز الفحص الطبي. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن البرنامج يقدم مكافأة شهرية، وتسجيل المستفيد في التأمينات الاجتماعية، ويتضمن منح بدل السكن والنقل، وتأمينا طبيا للمتدرب أو المتدربة.
وأضافت الهيئة أن مدة البرنامج 12 شهرا، ويكون في أحد المنافذ الجمركية في أنحاء المملكة.