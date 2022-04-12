“الأمن السيبراني”: احتياج كبير للتوظيف في القطاع .. وهناك خطورة من وجود العنصر الأجنبي بمجال البيانات (فيديو)

أكد المشرف العام على الأمن السيبراني في الاتحاد السعودي للأمن السيبراني، محمد الشمراني، أن هناك احتياجًا كبيرًا للتوظيف في مجال الأمن السيبراني بالمملكة.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “نشرة الرابعة” على قناة “العربية”، أنه يجري العمل على توطين قطاع الأمن السيبراني، وأصبحت القيادات في هذا المجال سعودية بالكامل، مشيرًا إلى أن هناك احتياجًا توظيفيًا بنسبة 33% في مجال الأمن السيبراني بالمملكة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن وجود العنصر الأجنبي يعد عاملًا خطيرًا في مجال البيانات، وذلك نظرًا لحساسية الأمر، حيث يُتاح له خلال فترة عمله الاطلاع على بيانات مهمة مثل أسماء الموظفين والهيكلة العامة والتفاصيل الكاملة للشبكة.
#نشرة الرابعة | المشرف العام على الأمن السيبراني @SAFCSP محمد الشمراني: الاحتياج كبير في مجال #الأمن_السيبراني على المستوى المحلي والعالمي ونعمل على المساهمة في توطين القطاع بشكل كامل pic.twitter.com/zpiehHLmrt
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 12, 2022
#نشرة الرابعة | المشرف العام على الأمن السيبراني @SAFCSP محمد الشمراني: وجود العنصر الأجنبي يعد عامل خطر في مجال البيانات نظرا لحساسيته pic.twitter.com/FibJXIeYbS
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 12, 2022