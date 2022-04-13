كيف تعالج ارتفاع ضغط الدم دون تناول أدوية؟

يمثل ضبط ضغط الدم هاجساً لدى مرضاه خاصةً خلال شهر رمضان المبارك، وقد يرفض بعض المرضى تناول الأدوية المخفضة لمستوى ضغط الدم في الجسم، أو قد يتوجس البعض الآخر من تناولها.. لذا نقدم لكم روشتة من الممارسات غير الدوائية لخفض الضغط.
حدد استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، سبع خطوات لإنزال ضغط الدم دون أدوية، تتمثل في الرياضة، وخفض الوزن، وحمية الملح، وتناول المزيد من الخضروات والفواكه، وتقليل الكافيين (خاصة الشاي والقهوة)، والامتناع عن التدخين والكحوليات، وعدم السهر.
بدورها دعت طبيبة القلب في المختبر العلمي لوبائيات الأمراض غير المعدية بمعهد ألماسوف الروسي، ماريا بويارينوفا، لخفض تناول الملح لأقل من 5 جرامات يومياً، واستبدال الملح بالتوابل مثل الكركم والثوم والهيل، والاستعاضة عن الشاي والقهوة بالماء وشاي الأعشاب والكاكاو والهندباء.
ونصحت بويارينوفا بممارسة التمارين الهوائية مثل ركوب الدراجات والسباحة والمشي السريع، بما لا يتجاوز 5 ساعات أسبوعيًا.
كما تحذر عيادات مايو كلينيك الأمريكية من ارتباط الضغوط النفسية والعصبية بارتفاع ضغط الدم، خاصةً إذا تفاعلت مع تناول أطعمة غير صحية أو شرب الكحوليات أو التدخين، داعية مرضى الضغط إلى تجنب الضغوط النفسية أو التعامل معها بطرق صحيحة مثل: التركيز على الأولويات وتجنب محفزات الصداع وتخصيص وقت للاسترخاء والجلوس بهدوء والتنفس بعمق والتعبير عن الامتنان للآخرين. وفق “أخبار 24”.
وأشارت دراسات علمية إلى أن تناول قطعتين من الشوكولاته الداكنة يوميًا يساعد في خفض ضغط الدم والالتهابات وبالتالي الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب.
ويشدد موقع “AJC” الطبي المتخصص على مراقبة ضغط الدم في المنزل بانتظام ومتابعة الطبيب المختص بشكل دوري.