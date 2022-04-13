نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > تنبيهات من “الأرصاد” بأتربة مثارة على الرياض والشرقية وأمطار رعدية بعسير
13/04/2022   8:29 ص

تنبيهات من “الأرصاد” بأتربة مثارة على الرياض والشرقية وأمطار رعدية بعسير

+ = -
729

أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات بتأثر عدة مناطق بينها الرياض، اليوم (الأربعاء)، برياح نشطة وأتربة مثارة، فيما تتأثر مناطق أخرى بينها عسير ومكة المكرمة بسحب رعدية وأمطار.

وأوضح المركز، أن منطقة الرياض وتحديداً العاصمة الرياض والخرج والدرعية والدوادمي وعفيف ستتأثر برياح نشطة وأتربة مثارة وعوالق ترابية، وتدنٍ بمدى الرؤية حتى الساعة السادسة مساءً، مبيناً أن الحالة ستشهدها أجزاء من منطقتي الشرقية والقصيم.

ونوه إلى أن أجزاء من مناطق عسير ومكة المكرمة وجازان ونجران ستشهد أمطارًا وسحبًا رعدية ورياحًا نشطة، وتدنياً في مدى الرؤية حتى الساعة الثامنة مساءً. وفق “أخبار 24”.

تنبيهات من “الأرصاد” بأتربة مثارة على الرياض والشرقية وأمطار رعدية بعسير

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885206593.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.