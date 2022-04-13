تنبيهات من “الأرصاد” بأتربة مثارة على الرياض والشرقية وأمطار رعدية بعسير

أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات بتأثر عدة مناطق بينها الرياض، اليوم (الأربعاء)، برياح نشطة وأتربة مثارة، فيما تتأثر مناطق أخرى بينها عسير ومكة المكرمة بسحب رعدية وأمطار.
وأوضح المركز، أن منطقة الرياض وتحديداً العاصمة الرياض والخرج والدرعية والدوادمي وعفيف ستتأثر برياح نشطة وأتربة مثارة وعوالق ترابية، وتدنٍ بمدى الرؤية حتى الساعة السادسة مساءً، مبيناً أن الحالة ستشهدها أجزاء من منطقتي الشرقية والقصيم.
ونوه إلى أن أجزاء من مناطق عسير ومكة المكرمة وجازان ونجران ستشهد أمطارًا وسحبًا رعدية ورياحًا نشطة، وتدنياً في مدى الرؤية حتى الساعة الثامنة مساءً. وفق “أخبار 24”.