10 أخطاء لا ترتكبها خلال وجبة السحور.. تعرف عليها

أوصى خبراء في مجال التغذية بضرورة الاهتمام بوجبة السحور خلال شهر رمضان، مؤكدين أن إهمال الصائم لها وتركها يعد من الأخطاء الشائعة على الصحة العامة للجسم.
ونصح الخبراء وفقا لموقع “ويبميد”؛ المعني بالشؤون الغذائية، الصائمين بضرورة الابتعاد عن بعض الأخطاء الشائعة التي يرتكبها البعض عند تناول السحور، وأهمية إدخال بعض الأطعمة والمشروبات التي تمد الجسم بعناصر غذائية تساعده خلال ساعات الصوم، وهي كالتالي:
تناول المخللات والأطعمة ذات الملح العالي، حيث أكدت الدراسات أن تناول هذه الأنواع من الأطعمة خاصة المخللات في وجبة السحور، يتسبب في الشعور بالعطش في الصيام خلال اليوم التالي، مطالبين بتجنب تناولها عل الإطلاق.
شرب الماء بكميات كبيرة، فقد يشرب الشخص الكثير من الماء خلال فترة السحور لاعتقاده أنها قد تقلل عطشه خلال رمضان، لكن يفضل شرب كميات كافية من الماء مقسمة في الفترة بين الفطور والسحور، أي ما يقارب اللتر والنصف لتلافي مخاطر الجفاف. وفق “أخبار 24”.
تناول المشروبات الغنية بالكافيين، أوصى خبراء التغذية بالتقليل قدر المستطاع من تناول المشروبات الغنية بالكافيين، كونها تعرض الشخص للتوتر والتعب وتزيد من الشعور بالعطش أثناء الصيام في اليوم التالي.
البعد عن الأطعمة الدسمة والسكريات، فقد أكدت الأبحاث أن الوجبات الدسمة تثقل المعدة وتسبب العطش.
الاهتمام بالأطعمة الغنية بالألياف، كالبرتقال، والخس والخيار، وعدم إهمالها في وجبة السحور كونها تمد الجسم بالطاقة، وتقلل الشعور بالعطش.
تجنب النوم مباشرة بعد السحور، فقد أكد الخبراء أن هذه العادة تتسبب في تعرض الجسم للعديد من الأزمات الصحية ومنها زيادة الوزن، واضطرابات المعدة.
الإكثار من تناول البروتين، حيث وضعته الدراسات العلمية في قائمة الحيل الغذائية المهمة التي يجب أن تنعم بها وجبة السحور، فأوصت بتناول البيض، أو الفول، أو الزبادي، كونها من الأطعمة المهمة التي تقلل من الشعور بالعطش، خلال ساعات الصيام.
تناول المكرونة المسلوقة أو البطاطس المسلوقة على وجبة السحور، فهي أطعمة للحفاظ على طاقة الجسم خلال ساعات الصيام في اليوم التالي.
تجنب وضع التوابل على مائدة السحور، خاصة الفلفل الأسود أو الكاري، لأنهما يسببان حرقة وجفافا في الحلق.
تجنب الوجبات السريعة والجاهزة في السحور، وذلك لاحتوائها على قدر عال من الدهون المشبعة، مما قد يؤدي إلى التخمة واضطراب النوم، والشعور بالجفاف والعطش، كما يجب تجنب تناول الأطعمة المقلية خلال السحور في شهر رمضان، لأنها مشبعة بالزيوت مما يسبب الحموضة والشعور بالعطش خلال النهار.