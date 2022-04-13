تعرّف على أهداف مجالس التنمية السياحية التي وافق عليها مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدت أمس (الثلاثاء)، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق.
وأعرب وزير السياحة أحمد الخطيب عن شكره للملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق، معتبرًا أنه سيسهم في تحقيق تطلعات القطاع بما يعود على السياحة الداخلية بالنماء والازدهار.
الأهداف
وتسعى مجالس التنمية السياحية في المناطق إلى زيادة التنسيق بين كل القطاعات الحكومية في كل منطقة ومنظومة السياحة؛ بهدف تطوير الوجهات السياحية بالشكل الذي يتوافق مع استراتيجية تنمية السياحة الوطنية. وفق “أخبار 24”.
المكتسبات
وستعمل مجالس التنمية السياحية على تطوير وجهات سياحية ذات جودة نوعية عالمية، تسهم في إتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية، وخلق مزيد من الوظائف، إلى جانب جذب السياح، وإثراء تجربة الزائر.