خادم الحرمين يوجه بتقديم مساعدات طبية وإيوائية عاجلة بـ 10 ملايين دولار للاجئين من أوكرانيا

وجَّه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات عاجلة للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة.
ونص التوجيه على تقديم مساعدات طبية وإيوائية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة، وبالأخص بولندا، وذلك بالتنسيق مع الحكومة البولندية ومنظمات الأمم المتحدة.
وأكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، عبد الله الربيعة، أن التوجيه الكريم يأتي امتدادًا لجهود المملكة الإنسانية في الوقوف إلى جانب المتضررين والمحتاجين في أرجاء المعمورة والتخفيف من معاناتهم. وفق “أخبار 24”.
ورفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، على هذه المبادرة غير المستغربة، التي تعكس نهج المملكة الإنساني القويم، الذي يعلي من قيمة الإنسان.