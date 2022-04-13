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جديد المحليات > مستجدات “كورونا”.. انخفاض ملحوظ في الإصابات الجديدة ونزول “الحرجة” و”التعافي” واستقرار الوفيات
13/04/2022   1:58 م

مستجدات “كورونا”.. انخفاض ملحوظ في الإصابات الجديدة ونزول “الحرجة” و”التعافي” واستقرار الوفيات

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أظهرت  إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الأربعاء)، انخفاضاً ملحوظاً في حالات الإصابة الجديدة بـ”كورونا” المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، مع استمرار انخفاض الحالات الحرجة، واستقرار حالات التعافي، فيما تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 110 حالات إصابة جديدة اليوم، بانخفاض قدره 25 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 752188 إصابة بالفيروس.

وأشارت إلى استمرار منحنى الحالات الحرجة في النزول حيث غادرت 7 حالات جديدة العناية المركزة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات الحرجة الآن 66 حالة.

وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاً طفيفاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 263 حالة، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 738011 حالة. وفق “أخبار 24”.

ولفتت إلى استقرار حالات الوفاة، حيث تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9062 حالة وفاة.

حالات كورونا

مستجدات “كورونا”.. انخفاض ملحوظ في الإصابات الجديدة ونزول “الحرجة” و”التعافي” واستقرار الوفيات

جديد المحليات
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