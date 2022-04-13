“الوزراء” يقر تعديلات على تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات الخارجية

أقرَّ مجلس الوزراء إدخال تعديلات على تنظيم مشاركة الوفود الرسمية السعودية في المؤتمرات والندوات والاجتماعات خارج المملكة.
ونصت التعديلات على أن تكون مشاركة رؤساء الجامعات في المؤتمرات والندوات والاجتماعات الخارجية بموافقة وزير التعليم، دون الرفع للمقام السامي لطلب الاستئذان بالمشاركة.
كما تضمنت أن تكون مشاركة رؤساء الجهات الحكومية غير المرتبطة بالملك أو مجلس الوزراء في المناسبات الخارجية؛ بموافقة مَن ترتبط به هذه الجهات أو المشرفين عليها أو رئيس مجلس الإدارة أو مَن في حكمه، وأن يقتصر طلب موافقة المقام السامي على الجهات المرتبطة بالملك ومجلس الوزراء. وفق “أخبار 24”.