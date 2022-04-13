حمزة إدريس: الهلال فارق عن بقية الأندية في الآسيوية

قال نجم الاتحاد السابق، حمزة إدريس، إن نادي الهلال يتفوّق على أندية دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وأضاف إدريس، وفقًا لبرنامج “في المرمى”: “هناك تفاوت بين الفرق المشاركة، الفيصلي والتعاون يؤديان بشكل جيد لكن يفرق عنهما الهلال والشباب، وأعتقد أن الهلال فارق عن الفرق كلها، فهناك انخفاض ببعض الأسماء الكبيرة التي توقعنا أنها ستُنافس ولكن ما زلنا في دور المجموعات وهناك فرق قادرة على اللحاق”.
وأتم نجم الاتحاد السابق تصريحاته بقوله: “ولكن بشكل عام مستوى البطولة الفني متوسط وهناك فرق أقل من أنها تكون بدوري أبطال آسيا الذي من المفترض أن يضم نخبة الأندية”. وفق “أخبار 24”.
ويتصدر الهلال مجموعته في النسخة الجارية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا برصيد 6 نقاط بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه بعد مرور جولتين.
حمزة ادريس لـ #في_المرمى : الهلال فارق بشكل كبير عن بقية الاندية في دوري ابطال اسيا pic.twitter.com/SXRNxPyP9a
— العربية – في المرمى (@FilMarma) April 12, 2022