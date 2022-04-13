طقس اليوم.. بدء الحالة المطرية المتوقعة واستمرار العوالق الترابية شرق ووسط المملكة

أوضح المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأضاف المركز أن هذه الحالة قد يمتد تأثيرها ليشمل أجزاء من مناطق حائل، والقصيم، والرياض، والشرقية.
وأشار إلى استمرار تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شرق ووسط المملكة. وفق “أخبار 24”.
وكان “الأرصاد” قد نبّه في وقت سابق لاحتمال هطول أمطار رعدية على مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران، والقصيم، وحائل، والشرقية.