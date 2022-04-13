“الفيصلي” يفتح صفحة “ناساف” بالآسيوية.. و “روسي” يواصل برنامجه العلاجي

عاود فريق الفيصلي، مساء يوم أمس (الثلاثاء)، تدريباته على استاد الأمير سعود بن جلوي بعد لقاء السد القطري ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.
وقسّم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين حيث اكتفى المشاركون في لقاء الوحدات بصفة أساسية بتمارين استرجاعية في الصالة الرياضية بالفندق، ثم أدى اللاعبون في المجموعة الثانية تمارين بدنية متنوعة إضافةً إلى العديد من التمارين الفنية بمساحات صغيرة قبل أن يخُتتم المران بمناورة على جزء من مساحة الملعب.
وواصل اللاعب إيقور روسي برنامجه العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي حيث اكتفى بالجري حول الملعب إلى جانب عدد من تمارين التقوية. وفق “أخبار 24”.
ويستعد الفيصلي لمواجهة نظيره ناساف الأوزبكي، يوم (الجمعة) المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.